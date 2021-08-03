Четверо российских туристов находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Турции

Госпитализированные после ДТП в турецкой Анталье россияне находятся под наблюдением врачей, четверо из пострадавших остаются в тяжелом состоянии, рассказал представитель генконсульства РФ. Об этом сообщило издание ТАСС.

«По ситуации на 10:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате, продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. В тяжелом состоянии остаются четыре пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение», — сообщил источник.

Кроме того, сотрудники генконсульства посетили пострадавших в больницах, пообщались с их лечащими врачами.

«В ходе встреч с правоохранительными органами запрошена дополнительная информация об обстоятельствах и причинах аварии», — добавил собеседник.

Накануне, 2 августа, автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции: по дороге в аэропорт автобус врезался в бетонное ограждение и перевернулся. Погибли четыре человека.