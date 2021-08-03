В «Единой России» поддержали инициативу ЛДПР по увеличению налогового вычета

В «Единой России» поддержали идею депутатов из ЛДПР об увеличении предельного размера социального налогового вычета в три раза — со 120 до 360 тысяч рублей. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, единоросс Светлана Бессараб подтвердила, что вопрос действительно назрел, но ранее у депутатов до него попросту не доходили руки.

Она отметила, что поправки, принятые россиянами к Конституции, предусматривают рост социальных выплат в соответствии с уровнем инфляции. Однако налоговый вычет под эту категорию не попадает, а значит, изменений сегодня требует и налоговый кодекс.

В пояснительной записке к законопроекту либерал-демократы указывают, что за последние 10 лет стоимость обучения в вузах выросла в три раза, цены на лекарства ежегодно повышались на 10%, а рубль обесценился почти втрое. При этом максимальная сумма, которую граждане могут вернуть, до сих пор равна 15 тысячам рублей в год, хотя пропорционально должна составлять уже порядка 47 тысяч.

er.ru / Партия «Единая Россия»

«Я думаю, да, пришла пора пересмотреть размер налогового вычета, потому что растет уровень заработной платы, социальных гарантий и было бы логично произвести пересмотр и этой суммы. Мы, народ России, внесли изменения в главный закон — Конституцию РФ — с тем, чтобы все социальные выплаты, гарантии, пособия, пенсии индексировались не ниже, чем на уровне инфляции. Конечно, это [социальный налоговый вычет] не социальная выплата, но это в какой-то степени социальная гарантия», – пояснила депутат ГД.

Законопроект, предполагающий пересмотр 219 статьи налогового кодекса, уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Однако решать вопрос об этом будут уже депутаты Думы VIII созыва, после сентябрьских выборов.