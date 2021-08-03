Власти Петербурга помогут городу стать лидером по вакцинации от COVID-19

Власти Петербурга готовы вывести город в число лидеров по вакцинации от коронавируса, заявил эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

По словам эксперта, на сегодняшний день в Северной столице нет проблем со свободным коечным фондом, а вакцинация горожан идет очень быстрыми темпами. В будущем благодаря грамотной политике местных властей ограничения в Петербурге могут быть сняты, передает ФАН.

"Активность властей Санкт-Петербурга позволяет говорить, что город готов не только к новым вызовам, но и к дальнейшему развитию", — заявил Простаков.

На сегодняшний день в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации, которые расположены на территории медучреждений, а также 39 мобильных пунктов. Отмечается, что 1 августа в город поступила крупная партия вакцины "Спутник Лайт". Общий объем поставки составил 91 800 доз.