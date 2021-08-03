Сборная США по баскетболу обыграла Испанию в ¼ финала Олимпиады

Мужская сборная США по баскетболу обыграла испанцев (95:81) в четвертьфинале токийской Олимпиады и вышла в полуфинал турнира.

Испанский разыгрывающий Рики Рубио записал в свой актив 38 очков, но это не спасло команду от поражения и вылета с турнира. Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Кевин Дюрэнт, набравший 29 очков.

В полуфинале, который пройдет 5 августа, американцы сыграют с победителем встречи между командами Австралии и Аргентины.

Американцы и испанцы в 12-й раз встретились в рамках баскетбольных турниров на Олимпиадах, вторые ни разу не выигрывали у сборной США.