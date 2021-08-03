За ложь будут уголовные дела. Евгений Пригожин обратился к журналистам

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин намерен добиваться справедливости в суде после безосновательных попыток связать его имя с гибелью журналистов на территории ЦАР.

Комментарий бизнесмена по этому поводу опубликован пресс-службой компании "Конкорд". В нем Пригожин заявляет, что не допустит клеветы в свой адрес.

"В отношении каждого, кто будет обвинять меня в убийстве журналистов в ЦАР, буду возбуждать уголовные дела и вырывать ему грязный язык в суде. А всяких говорящих задниц, сидящих за границей, найду и вытащу за уши в российскую тюрьму, где они научатся нести ответственность за свои слова", — сказал предприниматель.

Также в сообщении пресс-службы отмечается, что уголовное дело о клевете уже возбуждено в отношении соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который высказывался о причастности Евгения Пригожина к трагедии, произошедшей в ЦАР три года назад.

Журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты во время нападения боевиков в Центральноафриканской Республике. В трагедии замешан беглый олигарх Михаил Ходорковский. Именно его Центр управления расследованиями направил журналистов в ЦАР.