Психолог дал советы, как защитить ребенка от негативного контента в интернете

Защитить ребенка от негативного контента в интернете, в частности в социальных сетях, позволит прививание культуры потребления информации с детства.

Тенденция использования школьниками социальных сетей не сойдет на нет. При этом родители часто применяют практику фильтров и контроля, но она не ограждает ребенка от контента, который способен сказаться на психологическом здоровье.

Школьнику нужно привить цифровую гигиену. Это некоторые правила, которые регулируют поведение в Сети и осознанное использование интернета. Также важно помнить, что дети погружаются в соцсети и игры часто из-за напряженной атмосферы в семье и проблем с общением. В этом случае важно уделить внимание внутренним отношениям, отметила в беседе с сайтом 360tv.ru научный сотрудник Центра практической психологии образования Института педагогической рискологии Ольга Ткачук.