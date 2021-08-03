Кулеба выступил за разрыв связей между Россией и Украиной

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал США усилить влияние на территориях стран бывшего СССР.

Дипломат выступил за разрыв связей между Москвой и Киевом и отметил, что пропасть в отношениях сторон будет только увеличиваться. Кулеба поделился мнением в статье для Foreign Affairs.

"В Украине и в других местах (странах бывшего СССР — Прим. ред.) дальнейший разрыв связей с Москвой продолжится", — заявил глава МИД.

Западу необходимо перестать смотреть на регион как на "постсоветское пространство", убежден дипломат. На смену "устаревшей" геополитической конструкции должно прийти вступление Киева в Евросоюз и НАТО, добавил он.