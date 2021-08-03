Покончил с собой четвертый полицейский, который оборонял Капитолий 6 января

В США покончил с собой уже четвертый полицейский, находившийся в здании Капитолия во время штурма 6 января этого года. Служителя Фемиды звали Гантер Хашида, его нашли мертвым в собственном доме 29 июля. NBC News сообщает, что он был офицером полиции в группе реагирования на чрезвычайные ситуации.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила соболезнования близким погибшего и рассказала о его служении демократическим ценностям.

«Офицер Хашида был героем, который рисковал своей жизнью, чтобы спасти наш Капитолий, сообщество Конгресса и саму демократию, — заявила Пелоси. — Все американцы в долгу перед ним за его великую доблесть и патриотизм 6 января и за всю его самоотверженную службу».

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Незадолго до этого покончил с собой офицер Кайл Дефрейтаг, который также оборонял Капитолий от сторонников экс-президента США Дональда Трампа. Он был опытным полицейским и работал в управлении с ноября 2016 года.

Справка ПС

6 января в Капитолии должно было пройти заседание Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов, однако оно было прервано массовыми протестами американцев, несогласных с победой Джозефа Байдена и большинством демократов в Сенате США. Буквально за несколько часов дело дошло до штурма Капитолия: сторонники Дональда Трампа ворвались в здание, а конгрессменов пришлось эвакуировать.

В ходе беспорядков правоохранители, вставшие на защиту Капитолия, убили пятерых американцев. Демонстрации трампистов прошли также в Орегоне и Сакраменто, но были быстро подавлены полицией.