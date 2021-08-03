Кудрин предложил расширить адресную помощь россиянам

Субсидии населению на определенные виды товаров и скидки для нуждающихся могли бы стать альтернативой государственному регулированию цен.

Такое мнение высказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. По его словам, политика сдерживания цен выглядит разумно в шоковых ситуациях. Однако, как указал представитель регулятора в беседе с РБК, продолжительное действие таких мер чревато возникновением дисбаланса спроса и предложения на рынке.

Власти РФ в конце прошлого года объявили о комплексе мероприятий в связи с повышением цен на продовольствие. В частности, правительство, производители и торговые сети подписали соглашение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло.