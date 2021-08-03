Антонов выступил за урегулирование визового вопроса с США

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон возобновить диалог с Москвой по визовым вопросам.

По его словам, взаимодействие между странами должно отвечать интересам обеих сторон.

"Мы неоднократно предлагали вернуться к ситуации до декабря 2016 года или даже раньше, чтобы оставить дипломатический конфликт в прошлом", — сказал он.

Если Белый дом в текущий момент не готов к таким действиям, то Москва предлагает воспользоваться стратегией "малых шагов". Для начала необходимо исключить "визовые размены" по дипломатической линии, резюмировал он.