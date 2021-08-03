Крым и Севастополь лидируют по росту вкладов населения среди регионов России

Республика Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения за один год, опередив остальные регионы России. Увеличение по стране составило 9%.

Информация об этом стала известна из статистики Банка России. Прирост вкладов и других привлеченных физическими лицами средств в Крыму составил 21,6%, в Севастополе — 20%, сказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По его словам, рост вкладов населения в этих регионах обуславливается эффектом низкой базы и повышением экономической активности жителей. Третье место занял Краснодарский край, где прирост составил 13,5%, сказал аналитик в интервью РИА Новости.