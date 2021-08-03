Северная Корея наладит каналы связи с Сеулом

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын стал инициатором восстановления каналов связи с Сеулом. Об этом заявили депутаты парламента Южной Кореи.

Восстановить работу каналов связи Пхеньян и Сеул договорились 27 июля. Отмечается, что официальные лица Южной Кореи сначала не сообщали о том, кто стал инициатором такого процесса. Заявление на эту тему решили сделать депутат от партии "Гражданская сила" Ха Тхэ Ген.

"Председатель КНДР Ким Чен Ын запросил", — подчеркнул парламентарий.

Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон ранее обратилась к Южной Кореи с призывом не преувеличивать значение восстановления каналов связи с Пхеньяном. По ее словам, поспешные суждения могут принести Сеулу только разочарования.