Летчики Балтийского флота примут участие в главных маневрах года "Запад-2021"

Обновленная Калининградская авиагруппировка Балтийского флота примет участие в главных маневрах года "Запад-2021" в полном составе.

Самолеты, вертолеты и беспилотники отработают борьбу с морскими и наземными целями. Решение об участии авиагруппировки в маневрах уже принято. Летчики будут действовать под контролем автоматизированной системы управления морской авиации.

Учения "Запад-2021" запланированы на сентябрь нынешнего года. Они должны пройти одновременно в России и Белоруссии.

"На "Западе-2021" дивизию впервые проверят в полном составе как единый организм. Это к тому же станет в некоторой степени ответом на прошедшие недавно крупнейшие учения НАТО на Балтике", — подчеркнул в беседе с "Известиями" военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что предстоящие маневры носят сугубо оборонительный характер. Они не направлены против какой-либо страны или союза.