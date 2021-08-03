Глава МВД России Колокольцев уволил начальника полиции Камчатки

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев отправил в отставку начальника полиции по Камчатскому краю Максима Митрофановского.

В ходе рабочей поездки на Камчатку Колокольцев принял решение об отставке Митрофановского в связи с неудовлетворительной работой в организации оперативно-служебной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

"В связи с серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности министр принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника УМВД по Камчатскому краю - начальника полиции полковника полиции Максима Митрофановского", — сообщили в местной полиции.

Глава МВД России подчеркнул, что оперативная обстановка в Камчатском крае на сегодняшний день остается стабильной. Колокольцев также провел встречу с губернатором региона Владимиром Солодовым и обсудил актуальные вопросы по взаимодействия правоохранительных органов.