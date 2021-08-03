Белый дом вводит в заблуждение журналистов в отношении условий работы диппредставительств России и США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Такую точку зрения Антонов выдвинул в ответ на высказывания главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о требовании Москвы для посольства Соединенных Штатов более не нанимать на работу местный персонал. Слова посла процитировало российское посольство на своей странице в Facebook.

"Неоднократно предлагали коллегам "обнулить" на взаимной основе существующие ограничения", — подчеркнул посол.

Однако эти призывы не были услышаны американской стороной. Более того, условия работы сотрудников дипмиссий продолжают ужесточаться. Поэтому попытки США переложить ответственность и обвинить Россию в сложившемся положении дел вызывают недоумение, заключил Антонов.