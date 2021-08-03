Гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95 создают в России

Разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95 началась в России. Опытные образцы уже прошли первые испытания.

Об этом сообщил начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий. В целях господства в воздушно-космической сфере для военных России разрабатываются модернизированный образец стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, новая ракета Х-95, а также авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".

Для Воздушно-космических сил РФ, кроме этого, создаются беспилотные летательные аппараты, радиолокационные станции, направленные на загоризонтное обнаружение цели, и зенитные комплекты. Новая гиперзвуковая ракета будет применяться в составе бомбардировщика Ту-22М3М, пояснил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.