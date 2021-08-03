МВФ потратит 650 млрд долларов для восстановления мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) выделит 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики после пандемии коронавирусной инфекции.

Сообщается, что распределения стартуют уже 23 августа. Права заимствования доступны всем членам фонда пропорционально их квотам. Примерно 275 миллиардов долларов планируется потратить на развивающиеся рынки и страны с низким уровнем дохода.

Глава МВФ Кристалина Георгиева считает, что это историческое решение, которое является "лекарством" для мировой экономики при беспрецедентном кризисе.