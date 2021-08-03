Экс-глава "Нафтогаза" озвучил главную ошибку Украины в борьбе с "СП-2"

Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что потеря Киевом статуса любимца США является главной ошибкой Украины в борьбе с газопроводом "Северный поток — 2".

Коболев утверждает, что Вашингтон ничего не должен Киеву, и это очевидный факт.

"Почему же США так активно помогали нам после Революции достоинства? Потому что мы были "любимцами" Байдена", — подчеркнул он.

Бывший глава "Нафтогаза" заявил, что этот статус Киева в глазах Байдена, который тогда занимал пост вице-президента США, позволял Украине получать поддержку. Коболев уверен, что Киев утратил это отношение не только со стороны нынешнего президента Соединенных Штатов, но и со стороны его окружения.

По мнению Коболева, Украине этот статус достался из-за "майдана", когда украинцы кровью сограждан подписались в пользу западного мира.