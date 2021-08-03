Кудрин назвал способ сократить бедность в России с помощью адресных выплат

Адресная поддержка нуждающихся семей является способом снижения уровня бедности в России вдвое. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он заявил в интервью РБК, что для этого потребовалось лишь "несколько сот миллиардов рублей". По его мнению, подобная модель борьбы с бедностью должна состоять из многофакторной оценки нуждаемости и ранжирования объема выплат.

Кудрин подчеркнул, что это разумные и посильные цифры. По его мнению, это несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности в два раза.

Эффективным методом борьбы с бедностью Кудрин назвал адресные выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. По его мнению, такой же подход следует применять и к нуждающимся детям более старшего возраста.