Антонов отреагировал на обвинения в хакерских атаках на США в адрес Москвы

Российский посол в США Анатолий Антонов отреагировал на обвинения со стороны Вашингтона в адрес Москвы в хакерских атаках.

Антонов заявил, что Москва почти каждый день сталкивается с публикациями журналистов о хакерских атаках на США, которые якобы происходят с российской территории. Он подчеркнул, что доказательств этому нет. Эти вопросы необходимо поднимать не журналистам, а профессионалам.

Российский посол добавил, что коллеги из США могут рассчитывать на помощь со стороны России, если она им понадобится. Антонов при этом отметил, что Вашингтон не обратил внимание на запросы Москвы о кибератаках. Он заявил, что в прошлом году их число составило 45, а за первую половину текущего года — 35.