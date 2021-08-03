США не собираются вводить локдаун из-за мутации коронавируса "Дельта"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время регулярного брифинга заявила, что США не собираются снова вводить локдаун в стране из-за мутации коронавируса "Дельта".

Журналисты спросили у нее о возможном введении в стране локдауна. Псаки сообщила, что таких жестких мер не последует, потому что Вашингтон не хочет останавливать экономику. Однако она отметила, что правительство США будет основываться на научных принципах и рекомендациях специалистов.

Псаки заявила, что введение обязательной вакцинации в США не обсуждается. При этом она отметила, что работодатели могут требовать от работников вакцинироваться.