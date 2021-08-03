Госдума собирается увеличить объем социального налогового вычета

Законопроект, увеличивающий предельный размер социального налогового вычета со 120 тысяч рублей до 360 тысяч рублен, будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Закон опубликовал глава Комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова в личном Telegram-канале. Авторы документ при этом подчеркнули, что в данный момент жители России имеют возможность получить вычет на образование, лечение, формирование пенсионных накоплений и прохождение независимой оценки своей квалификации.

Однако максимальный размер вычета составляет 120 тысяч рублей за налоговый период. Авторы документа отметили, что предельную сумму установили еще десять лет назад и ни разу не меняли. За это время цена на многие вещи и услуги выросла.