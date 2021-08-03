Минтруд скорректировал список запрещенных для женщин профессий

Перечень профессий, запрещенных для женщин в России, сократился. Приказ о внесении изменений в этот список подписал глава Минтруда Антон Котяков.

Нововведения коснулись сфера металлообработки. Раньше она, по словам адвоката Софьи Рубасской, находилась под полным запретом для женщин.

"Теперь женщинам нельзя работать только по таким позициям, как котельщик, токарь на токарно-давильных станках, чеканщик, занятый на работах ручным пневматическим инструментом", — подчеркнула юрист в беседе с "Российской газетой".

В авиапромышленности также произошли изменения. Женщинам разрешили работать авиационными механиками и инженерами, связанными с техническим обслуживанием самолетов и вертолетов.