Афганистан всегда будет очагом напряженности — Еременко

Афганистан всегда был и будет очагом напряженности, уверен замглавреда Monavista Daily Петр Еременко.

Такую точку зрения эксперт высказал в рамках пресс-конференции медиагруппы "Патриот", передает Федеральное агентство новостей.

"Со временем если заняться серьёзно коалицией стран этим вопросом, то можно все приостановить", — добавил он.

Проблема в том, что сейчас ситуация полностью вышла из-под контроля. Причин этому несколько — пустословные обещания Талибана1 (террористическая организация, запрещена в РФ) не переходить границы, и, одновременно с этим, отсутствие в организации четкой вертикальной власти. Такая картина создает риск ситуаций, в рамках которых "глава движения, может быть, и против отдельных отрядов, которые переходили бы границу, а отряды пойдут и никого слушать не будут", заключил эксперт.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации