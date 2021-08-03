Американский вице-адмирал высказался о военном сотрудничестве с Россией

Командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что сотрудничество с военными России он рассматривает как адекватное сотрудничество.

Также он считает, что военное сотрудничество с Россией может развиваться. По его словам, американские военные приветствуют любую возможность позитивно общаться с коллегами.

"Думаю, что у нас адекватное сотрудничество, но есть области, где мы можем сотрудничать, чтобы более уважительно (относиться к друг другу), ну и для общего блага", — сказал Льюис.

Среди возможного сотрудничества между военными США и России вице-адмирал назвал рыболовство и разведку нефти, газа, ценных металлов, а также взаимодействие по спасательным операциям и безопасности на море.

В интервью РИА Новости Льюис привел в пример рыбные угодья между Норвегией и Россией, где сотрудничество двух стран помогло сделать эти территории одними из самых богатых в мире.