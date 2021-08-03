Третий американский полицейский покончил с собой после беспорядков в Капитолии

Третий полицейский, который был свидетелем беспорядков в Капитолии, покончил с собой.

Об этом сообщил корреспондент телеканала CNN Маршалл Коен на своей странице в Twitter. Центральный полицейский департамент округа Колумбия подтвердил гибель правоохранителя Гюнтера Хашида.

"К сожалению, еще один, третий сотрудник полиции, который был свидетелем беспорядков в Капитолии 6 января, покончил с собой", — говорится в сообщении.

Ранее еще двое полицейских покончили жизнь самоубийством после того, как стали свидетелями событий на территории Капитолия 6 января. Один из них покончил с жизнью через три дня после инцидента. Штурм американского здания конгресса сторонниками Дональда Трампа прлшел 6 января.