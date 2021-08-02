Проект "Узнай страна" раскрыл подробности своей работы с регионами

Проект "Узнай страна" на протяжении семи лет рассказывает о том, что хорошего происходит в российских регионах.

Интернет-издание "Капитал страны", создавшее проект "Узнай страна", в следующем году отпразднует свое 15-летие. Проект был создан с целью оповещать россиян о позитивных изменениях в стране. Это обсудили участники пресс-конференции Медиагруппы "Патриот".

"Необычный проект, мы долго занимались общей для всех информационной картиной дня, мы знаем, что плохие новости лучше продаются, ну нам всегда хотелось рассказывать о позитивных изменениях в нашей стране", — сказал участникам-пресс-конференции главный редактор интернет-издания Александр Мельников.

Однако учредитель и генеральный директор интернет-издания "Капитал страны" Елена Ивкина рассказала, что региональные партнеры неохотно сотрудничают с ними. Она призвала власти регионов активнее работать с проектом.