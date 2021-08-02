Страны Европы и США выступили с заявлением против "Северного потока — 2"

Председатели комитетов по иностранным делам парламентов США и ряда стран ЕС опубликовали совместное заявление, направленное против договоренности Вашингтона и Берлина по "СП-2".

В тексте заявления говорится, что решение США и ФРГ по "Северному потоку — 2" повлечет завершение строительства проекта. Законодатели называют "СП-2" геополитическим проектом, обвиняя его в якобы расширении влияния России на Европу.

Авторы заявления призвали НАТО усилить сдерживание России и предоставить Украине дорожную карту для вступления в Альянс при выполнении ею необходимых условий. Политик также предложили усилить санкции против России. Заявление было подписано председателем сенатского комитета по иностранным делам Конгресса США и его коллегами из парламентов Чехии, Великобритании, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и Польши.