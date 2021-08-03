Рар: Лашет хочет выиграть выборы, поэтому вынужден грозить России санкциями

Армину Лашету, который ранее заявил, что, если Россия будет использовать «Северный поток – 2» чтобы навредить Украине, против нее будут введены санкции, приходится говорить подобные странные вещи, чтобы его не уничтожили трансатлантические СМИ.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя слова главы немецкой партии Христианско-демократический союз Армина Лашета, который является одним из кандидатов на пост федерального канцлера Германии.

При этом Рар отметил, что большинство простых немцев не понимают причин, по которым политики выступают с подобными заявлениями, так как они прекрасно понят, что на протяжении 50 лет газ из СССР и из России стабильно поступал в Германию, которая от этого лишь выигрывала.

«Политические интриги многим гражданам просто непонятны, они считают, что это искусственно. Но люди-то к сожалению не решают! Они имеют свое мнение, но не делают политику. А правящие элиты приняли этот нарратив, абсолютно идиотский, будто Россия постоянно действует агрессивно по отношению к Украине», — объяснил немецкий политолог.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Также эксперт напомнил, что именно Украина в период с 2006 по 2009 год воровала российский газ, шедший через ее территорию в Европу. И в те годы об этом все знали и прямо называли вещи своими именами. Однако теперь, спустя 15 лет, Запад утверждает, что Россия – «агрессор», который якобы хочет задавить Украину.

Это, по словам Александра Рара, первое из бытующих на Западе абсурдных утверждений. А второе абсурдное утверждение Запада заключается в том, что Россия якобы не имеет права экспортировать в Европу газ в обход Украины.

«Представьте себе, из Бельгии или Франции кто-то в Германию возит дрова. В Люксембурге, через который эти дрова проходят, кто-то начинает их воровать. Естественно, Франция будет возить их через Голландию или в обход Люксембурга. И все отнесутся нормально», — привел пример политолог.

Но по отношению к Украине, по его словам, совершенно искусственно насаждается мнение, что ей необходимо помогать удерживаться в большой игре, что ей нужно давать возможность зарабатывать на российском газе, и что Россия должна ей платить.

Третий абсурд заключается в том, как нагло ведет себя Украина – совсем не так, как подобает стране, зависящей от хорошего отношения к себе клиента, на котором она зарабатывает деньги.

«Она (Украина) должна понравиться России, создать все рыночные условия, чтобы через ее территорию Россия качала бы газ. Вместо этого идет шантаж», — удивляется Рар.

Pr Scr youtube.com / Россия 24

И кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет понимает все эти абсурдные моменты, но он оказался в ловушке, так как европейские трансатлантические элиты приняли на вооружение утверждение, что Украину необходимо защищать от «агрессивной» России, объясняет политолог. Если Лашет не будет выступать с подобными заявлениями, немецкие трансатлантические СМИ его уничтожат.

Пресса – четвертая власть, и она будет писать, что Лашет – «агент Кремля», так же, как это писали в свое время про экс-президента США Дональда Трампа, и про бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони. Всех политиков, кто позитивно отзывается о России, трансатлантическая пресса уничтожает в информационном поле, напомнил Рар.

«Лашет действительно хочет выиграть выборы, и он вынужден такие странные фразы говорить о защите Украины, если Россия якобы будет газ отключать. Он как трезвый политик понимает, что Россия не будет отключать никакой газ, потому что сама заинтересована в хорошем отношении с потребительским рынком в Европе», — добавил эксперт.

nord-stream.com / Nord Stream

В заключение же Александр Рар напомнил, как западные СМИ опять пугают читателей сообщениями о том, что Россия якобы шантажирует Европу, угрожая ограничить поставки газа, и что европейцам придется мерзнуть предстоящей зимой.

Но все хранилища газа в Европе окажутся заполнены под завязку, если сами европейцы откроют на полную катушку хотя бы газопровод «Северный поток – 1», подчеркивает эксперт. А украинцам, по его словам, можно только посоветовать чинить свои трубы и договариваться с Россией о рыночной цене.