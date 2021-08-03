Сатановский: действия НАТО у границ РФ говорят о подготовке в войне

Повышенная активность у российских границ военного блока НАТО, который все чаще проводит учения с привлечением подразделений из постсоветских республик, не входящих в Альянс, указывает на подготовку войны против РФ.

Уверенность в этом в личном Telegram-канале высказал известный российский политолог Евгений Сатановский, который прокомментировал агрессивные высказывания в адрес РФ командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка.

Как заявил ранее Берк, американские военнослужащие готовы открыть огонь на поражение по российским военным, если действия кораблей ВМФ РФ в Черном море будут расценены ими как провокация или угроза.

По мнению Евгений Сатановского, несмотря на то, что многие в России предпочтут назвать эти слова американского адмирала пустой риторикой, они могут свидетельствовать о подготовке западных стран к полномасштабной войне с Россией.

«Между тем, так и начинаются войны. И, судя по той активности, которую проявляют корабли стран НАТО в Черном море, да и не только там, а также нарастающей интенсивности маневров на границах России, с участием подразделений целого ряда постсоветских республик, которые в НАТО не входят, когда конкретно начнется очередная большая замятня, неизвестно, но что она начнется, сомнений мало», — пишет политолог.

И, по его словам, сомнений в этом нет как раз у тех, кто профессионально разбирается в подобных вопросах, хотя «штатные оптимисты», будут озвучивать прямо противоположную точку зрения до тех пор, «пока бомбы не полетят прямо им на головы».

wikipedia.org / L(Phot) Des Wade/MOD/OGL v1.0

В то же время политолог отмечает, что даже американский адмирал Роберт Берк признает грамотность и профессионализм, которыми отличаются действия российских моряков. Благодаря этому риск эскалации конфликта является очень небольшим, но таким он будет лишь до тех пор, пока американцы не совершат первый выстрел, уверен Сатановский.

«До крайности интересно, что будет потом. Как правило, дальнейшее развитие событий весьма мало зависит от экспериментаторов из конгресса, Белого дома и американского Госдепартамента. Помнится по Вьетнаму. Чем Украина, Грузия или Прибалтика лучше?», — заключил политолог.

Напомним, ранее глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление адмирала ВМС США Роберта Берка о готовности американских военных открыть огонь по российским кораблям в Черном море, назвал эти слова опасными и деструктивными.

По словам Слуцкого, адмирал ведет себя в привычной для Вашингтона манере, а именно переваливает «с больной головы на здоровую» и, возможно, одновременно с этим пытается замаскировать истинные планы НАТО по эскалации конфликта в Черноморском регионе.