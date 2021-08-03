Кедми рассказал, в чем российский Су-57 превосходит американский F-35

Есть как минимум три параметра, по которым новейший американский истребитель-«невидимка» F-35 уступает российскому истребителю пятого поколения Су-57.

О преимуществах российского истребителя над американским в эфире канала ITON-TV рассказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

Несмотря на то, что Су-57 и F-35 похожи, российский истребитель отличается от американского в лучшую сторону своей маневренностью, так как оснащен двигателем с всеракурсно управляемым вектором тяги, заявил эксперт. Именно этот двигатель обеспечивает Су-57 возможность выполнять сложные маневры, повышая тем самым шансы экипажа на выживание в ближнем бою, и это первое из основных преимуществ новейшего российского истребителя.

Вторым преимуществом Су-57 является более внушительная, по сравнению с американским самолетом, дальность действия, которая позволяет истребителю выполнять задачи без необходимости скорого возвращения на базу для дозаправки.

Третьим же преимуществом Су-57 является то, что его производство обходится втрое дешевле, чем производство американского F-35. Кроме того, стоимость летного часа Су-57 в семь раз ниже, чем у F-35, и обслуживание российского истребителя обходится гораздо дешевле, чем обслуживание американского самолета. Для многих стран мира этот фактор, по словам Якова Кедми, имеет огромное значение.

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«Большое преимущество Су-57 — он дешевле… Преимущества Су-57 — цена и политические ограничения, которых у РФ нет, в отличие от Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул израильский эксперт.

В заключение же Кедми добавил, что Россия делает свой новейший истребитель Су-57 открытым для внешнего рынка и готова продавать его тем странам, которые хотят обзавестись боевой авиатехникой подобного рода или же не могут по политическим причинам приобрести американский истребитель F-35.