Матч между "Ахматом" и "Сочи" прервали из-за змеи на поле

Игру второго тура между грозненским "Ахматом" и "Сочи" прервали из-за змеи на футбольном поле.

Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия обнаружил змею в своей штрафной площадке в самом начале матча. В результате этого инцидента встреча была прервана. Игру возобновили после того, как несколько работников стадиона подняли чешуйчатое и убрали.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Сочи". Счет в матче открыл полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин, однако он поразил ворота своего вратаря. Увеличил преимущество "Сочи" смог нападающий Марко Дуганджич. Последний гол в игре забил грозненский форвард Габриэль Янку.