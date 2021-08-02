Погребинский предсказал Украине энергетическую зависимость от России

Желание киевских властей угодить олигархам может привести к тому, что страна окажется в зависимости от России, так как на Украине уже отключено несколько ТЭС и АЭС.

Об этом в интервью телеканалу «360» рассказал украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

«Ряд электростанций на Украине отключен из-за нехватки угля и газа. А атомных электростанций целый ряд блоковых отключили», — заявил эксперт.

И, по его словам, причиной отключения станций является вовсе не нехватка в стране чего-то необходимого для их работы, а стремление создать украинским олигархам благоприятные условия для зарабатывания денег, так как уменьшение атомной генерации выгодно именно им.

«Поэтому появляется ситуация зависимости от внешнего источника электроэнергии. Раньше в этой роли выступала Белоруссия», — добавил Михаил Погребинский.

xaec.org.ua / Пресс-служба Хмельницкой АЭС

Напомним, ранее член украинского парламентского комитета по вопросам ЖКХ и энергетики Михаил Волынец, который также возглавляет Независимый профсоюз горняков, также предрек Украине попадание в зависимость от России в области энергетики.

Это, по мнению Волынца, произойдет из-за системного кризиса, в котором находится украинская энергетика, переживающая нехватку топлива для электростанций. Данная ситуация стала возможной в результате непополнения запасов топлива после того, как в 2019 году на Украине был отменен запрет на импорт электроэнергии из Российской Федерации, объяснил эксперт.