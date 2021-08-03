Обновленные Су-30СМ вплотную приблизятся по возможностям к пятому поколению

Модернизация российского истребителя Су-30СМ, которую запустило Министерство обороны РФ, позволит вплотную приблизить самый многочисленный тип боевых самолетов в составе ВКС России к возможностям машин пятого поколения.

Об этом в комментарии газете «Известия» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, с которым издание обсудило сообщение собственного источника в Минобороны РФ о начале программы модернизации самолетов Су-30СМ до версии Су-30СМ2 «Супер-Сухой».

Как пишет газета, оборонное ведомство планирует уже в декабре текущего года начать опытный капитальный ремонт самолетов Су-30СМ, проводя одновременно их модернизацию «в техническое лицо Су-30СМ2». А завершить модернизацию первой партии истребителей и испытания Су-30СМ2 Минобороны планирует до конца 2022 года. Одновременно с этим военное ведомство собирается также закупать новые истребители Су-30СМ2, сообщил источник.

«Су-30СМ создавали из хорошо отработанной экспортной версии, поставлявшейся Индии, — напомнил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — На нем осталась часть зарубежного оборудования, ставшего подсанкционным. Поэтому уже в 2015 году начались работы по глубокой модернизации, совмещенной с импортозамещением».

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Прошедшие модернизацию самолеты, по словам эксперта, по своим возможностям вплотную приблизятся к возможностям истребителей пятого поколения.

Как пишут «Известия», новый истребитель Су-30СМ2 получит не только улучшенные боевые характеристики, но и будет унифицирован с Су-35, что позволит упростить обслуживание обширного парка и тех и других современных истребителей ВКС РФ.

На модернизированный «Супер-Сухой» будет установлен двигатель, который уже используется в Су-35С – АЛ-41Ф-1С, и по сравнению с Су-30СМ тяга обновленной версии истребителя увеличится на 16%.

Кроме того, новый самолет получит «умное» вооружение и радары, которые позволяют обнаруживать воздушные и наземные цели. А новейшая многоканальная система обмена данными позволит истребителям связываться с беспилотниками, а также поддерживать высокоскоростную связь с наземными пунктами управления.