Губерниев высказался о скандале вокруг белорусской спортсменки Тимановской

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал конфликт, который вспыхнул вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской на Олимпийских играх в Токио.

Дмитрий Губерниев во время трансляции соревнований по легкой атлетике поддержал белорусскую спортсменку. Он отметил, что интересы атлета обязаны стоять особняком "во главе угла".

Кроме этого, журналист подчеркнул, что не следует заставлять атлета принимать участие в турнирах, в которых он ранее был заявлен. Комментатор указал, что Тимановской было невероятно трудно бежать эстафету 4×400.

Тимановская заявляла, что ее якобы насильно везут в Белоруссию из Токио, 1 августа. Власти страны в свою очередь заявили о нестабильном психоэмоциональном состоянии спортсменки.