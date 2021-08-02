Валерий Карпин ушел с поста главного тренера ФК "Ростов"

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера футбольного клуба "Ростов", сообщается на официальном сайте команды.

Карпин отметил, что в сложившейся ситуации и для "Ростова", и для него самого лучшим вариантом будет продолжение работы главным тренером сборной, без совмещения. Специалист поблагодарил игроков, болельщиков и руководство "Ростова", отметив, что для него город стал родным.

Специалист ранее был назначен главным тренером российской сборной по футболу. Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом. Ему предстоит подготовить российскую сборную к чемпионату мира по футболу в 2022 году.