Стал известен возможный соперник "Спартака" в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Московский "Спартак" встретится в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов с победителем пары ПСВ-"Миттьюллан". Правда, для этого красно-белым надо пройти "Бенфику".

Подопечные Руя Витории уже 4 августа на "Открытие Банк Арене" сыграют против португальского клуба. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится ровно через неделю, 10 августа на "Эштадиу да Луж". Известно, что первую игру между соперниками будет судить испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.

Московский "Спартак" во втором туре Российской премьер-лиги обыграл в Самаре "Крылья Советов". Единственный гол на счету нападающего Александра Соболева.