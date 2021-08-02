Число погибших в ДТП с автобусом в Турции увеличилось до четырех

Количество жертв дорожного происшествия с пассажирским автобусом в Турции увеличилось до четырех человек, сообщил туроператор.

Как сообщил РИА Новости туристический оператор "Интурист", транспортное средство перевозило граждан России — туристов из Самары. В российском генконсульстве в Анталье подтвердили информацию о ДТП.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли три человека, еще 16 получили различные травмы. Источник ФАН в МИД РФ сообщил, что окончательная информация о туристах из России, находившихся в транспортном средстве, станет известна после официального подтверждения от правоохранительных органов.