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Житель Новосибирска несколько лет расплачивается по долгам своего однофамильца

Житель Новосибирска несколько лет расплачивается по долгам своего однофамильца

Несколько лет житель Новосибирска выплачивает банковские задолженности своего тезки из Алтайского края. Общая сумма долга составляет 3,5 миллиона рублей.

Мужчина стал жертвой неприятного совпадения. Долги однофамильца перешли на него — ему уже заблокировали его личный счет, а на две машины был наложен арест. Помимо этого, пострадавшего внесли в черный список всех банков, сообщает сайт 360tv.ru.

О долгах своего однофамильца житель Новосибирска узнал в 2015 году. На тот момент он купил машину ВАЗ-2112 и продал ее. Через некоторое время новый владелец позвонил ему и сообщил, что на транспорт был наложен арест, и из-за этого он не может поставить ее на учет.

После этой ситуации пострадавший выставил на продажу "Волгу", которая принадлежала его отцу. Однако и на нее судебными приставами был наложен арест.

Когда мужчина устроился на новую работу и завел новую банковскую карточку, его счет сразу заблокировали. После разбирательств он выяснил, что на нем висит долг в 3,5 миллиона рублей.

Пострадавшему удалось выяснить, откуда родом был его тезка. Он нашел его в соцсетях и написал ему. Однофамилец лишь сказал, что его подставили и он ни в чем не виноват. Однако письма о задолженности ему так и продолжают приходить.