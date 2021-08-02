В Киеве пропал глава Белорусского дома Виталий Шишов

Руководитель Белорусского дома на Украине Виталий Шишков без вести пропал после того, как, предположительно, вышел на пробежку и не вернулся.

По некоторым данным, с его номера телефона было сделано несколько так называемых "глухарей". Сейчас связаться с ним не представляется возможным. Как сообщает Белорусский дом на Украине, до сих пор неизвестно, где находится их руководитель. Об инциденте заявили в полицию, на месте работает кинолог, поиски продолжаются.

Белорусский дом на Украине является некоммерческой организацией, предоставляющей помощь гражданам Белоруссии на территории соседнего государства. В частности, Белдом помогает нуждающимся искать жилье в аренду, а также легализовать белорусов на Украине, находит им работу и прочее.