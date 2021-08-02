Bloomberg опровергает возможность Германии отключить "СП-2" в угоду США

Берлин не намерен перекрывать "Северный поток — 2", несмотря на позицию Вашингтона. Об этом рассказали журналисты.

Агентство Bloomberg сообщило, что Германия не планирует перекрывать поставки российского газа по "СП-2" в угоду США. Берлин предпочитает применять в отношении Москвы санкционное давление Евросоюза, а не прямые угрозы. Однако вероятность успеха в таком случае невелика, отмечают журналисты.

В Белом доме опасаются, что "Северный поток — 2" станет инструментом влияния России на Европу. Газопровод неоднократно называли "геополитическим оружием" Москвы.