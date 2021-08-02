Эксперт Пикин исключил использование "СП-2" в качестве инструмента давления на РФ

Стремление ЕС использовать "Северный поток — 2" в роли инструмента давления на Москву прокомментировал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Специалист оценил заявление экс-министра иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен. Он заявил, что европейцам необходимо иметь возможность перекрытия крана "СП-2" для давления на Россию. Пикин отметил, что для политиков российский газопровод — это образец геополитического противостояния, в котором по сути Москва выиграла. Этот факт не дает покоя многим представителям Запада, которые всегда действовали на противостоянии. Дания здесь не исключение, так как она активный союзник США на европейском континенте.

"Как запад может надавить на Россию? Есть соглашения Байдена (президент США. — Прим. ред.) и Меркель (канцлер ФРГ. — Прим. ред.), которое не имеет никакого юридического статуса, это просто политические договоренности между двумя руководителями", — заявил эксперт в эфире Медиагруппы «Патриот».

Призыв кандидата в канцлеры Германии Армина Лашета ввести санкции против России из-за "угроз" для Украины ранее негативно восприняли читатели немецкой газеты Die Welt.