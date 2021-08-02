Экс-посол США в России извинился за хвастовство о роскошной жизни

Бывшему американскому послу в России Майклу Макфолу пришлось извиниться за то, что он похвастался роскошной жизнью в социальных сетях.

Однажды, по словам американского журналиста Гленна Гринвальда, бывший посол США в России поспорил в социальных сетях с неизвестным пользователем. Он похвастался, что ведет роскошную и богатую жизнь, имеет много поклонников, а также занимает должность директора стэнфордского Института международных исследований имени Фримена Спогли, передает "ПолитРоссия".

"У меня все в порядке и без чертовой российской визы", — написал Макфол.

Его скандальное заявление вызвало бурную реакцию в соцсетях. Спустя время бывшему послу пришлось извиниться за свое высказывание.

"Я прошу прощения. Это было высокомерно и по-идиотски", — сообщил он.

С 2012 по 2014 года Макфол занимал должность посла США в России. В 2018-м ему отказали в получении визы.

Ранее действующий посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что с 1 августа дипведомство прекращает предоставлять полный объем консульских услуг. Это связано с ограничениями о приеме на работу россиян и граждан из третьих стран, передает сайт 360tv.ru.