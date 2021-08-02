ФБР проверит инцидент с гибелью подростка во время полицейской погони в Австралии

Правозащитники из российского Фонда борьбы с репрессиями направили запросы правительству Австралии с требованием разъяснить инцидент с гибелью несовершеннолетнего аборигена.

Молодой человек погиб в 2004 году во время преследования двумя полицейскими автомобилями. Инцидент произошел 14 февраля. Правоохранители получили ориентировку на мужчину, который подозревался в краже сумки. Спустя некоторое время после прекращения поисков один из патрульных заметил 17-летнего Томаса Хайки, который ехал на своем велосипеде. Страж порядка начал преследовать его. В итоге австралиец вылетел из седла и оказался на шипах забора высотного здания. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, через 14 часов подросток скончался в детской больнице, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Гибель подростка вызвала широкий общественный резонанс среди аборигенов и стала причиной беспорядков и столкновений с полицией, в результате которых ранения получили более 40 правоохранителей. Также известно, что была сожжена железнодорожная станция.

С 2015 года родные подростка направляют властям запросы установить на месте его смерти мемориальную табличку, однако получают лишь отказы. В 2019 году семья Хайки собрала 12 тысяч подписей под документом, требующим проведения независимого расследования инцидента с Томасом. Несмотря на это, правительство Нового Южного Уэльса не торопится выполнять законные требования общественности.

Инцидентом заинтересовались правозащитники из российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), сообщается в Телеграм-канале организации. Они выразили обеспокоенность ситуацией, отметив, что намерены добиться проведения объективного расследования в деле гибели подростка. Ситуация, по их словам, является очередным проявлением полицейского произвола.