Брюссель положительно оценил решение Польши принять Тимановскую

Европейский союз поддержал шаг официальной Варшавы по предоставлению политического убежища белорусской бегунье Кристине Тимановской.

Министерство иностранных дел Франции также отметило, что для Европы будет честью предоставить убежище для Тимановской.

Скандал вокруг легкоатлетки возник в ходе проведения Олимпийских игр в Токио. Спортсменку не устроило решение тренеров заявить ее на 400-метровую дистанцию. После чего НОК Белоруссии отозвал Тимановскую с Игр. Однако она заявила, что не собирается возвращаться на родину и попросила политическое убежище.