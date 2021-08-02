Бывший премьер Республики Сербской назвал участников подготовки "цветной революции"

Великобритания, Германия, США, а также их сателлиты из Евросоюза и НАТО наиболее активны в вопросе организации переворота в Республики Сербской.

Экс-президент страны, а также бывший премьер-министр, представитель сербов в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал участников подготовки "цветной революции". Он дал интервью Федеральному агентству новостей (ФАН). Милорад Додик рассказал о попытках иностранных государств учредить акции, которым противостояли в республике.

"Мы организовали протесты на том же месте, и стало очевидным, что людей, которые поддерживают Республику Сербскую — намного больше, чем тех, кто готов с помощью неких перформансов, как они это называют, сделать глупость", — рассказал лидер боснийских сербов.

Ранее сообщалось о попытке совершить "цветную революцию" на Кубе. По сведениям издания, Вашингтон стремится сыграть на внутренних проблемах государства и подбить местных жителей на протесты.