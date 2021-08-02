Российская делегация оценила меры коронавирусной безопасности в Египте

Российская делегация, которая ранее прибыла в Египет для оценки эпидемической ситуации, сообщила, что удовлетворена мерами коронавирусной безопасности в республике.

В рамках четырехдневной поездки комиссия из России проверяла карантинные меры в аэропорту Египта. Также специалисты осматривали больницы, изоляторы, отделения интенсивной терапии, отели и гостиницы в курортных городах Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что после проверки чиновникам оперштаба будет представлен отчет о результатах мониторинга, который произвела делегация. Он подчеркнул, что после их одобрения может быть принято решение об увеличении количества рейсов на курорты Красного моря. Заместитель министра здравоохранения Египта Тамер Марей заявил, что республиканские медицинские учреждения, лаборатории и карантинные бригады находятся в готовности к потоку российских туристов.