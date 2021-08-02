Путин поздравил Пашиняна с повторным вступлением в должность премьера Армении

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Николу Пашиняну по случаю его вступления в должность премьер-министра Армении.

Российский лидер выразил надежду, что деятельность возглавляемого Пашиняном правительства будет способствовать укреплению и развитию двусторонних отношений.

"Со своей стороны готовы к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам", — говорится в сообщении.

В завершение президент России пожелал Пашиняну крепкого здоровья и успехов на посту главы армянского правительства.