Манукян объяснил, кому и зачем нужен скандал вокруг атлетки Тимановской на Олимпиаде

Российский блогер и политолог Вадим Манукян узнал, что скандал с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской на Олимпиаде мог быть спровоцирован США и Светланой Тихановской.

Манукян прокомментировал резонансное событие, ссылаясь на информацию от собственного осведомленного инсайдера. Он заявил о связи бегуньи Кристины Тимановской и Светланы Тихановской, которую на Западе подают как самого настоящего "белорусского лидера в изгнании". По информации политолога, именно она спровоцировала скандал на Олимпиаде в Токио. Стоят же за всем этим кураторы из Соединенных Штатов.

"Это очень хорошо спланированная провокация, которая была подготовлена и осуществлялась при поддержке США. Основная цель, как это принято у наших западных "партнеров", — вдохнуть новую жизнь в санкции против Белоруссии на фоне международного скандала", — поделился эксперт в интервью Федеральному агентству новостей.

Манукян также уточнил, что супруг спортсменки Арсений Зданевич в настоящий момент находится в Киеве в американском посольстве. По его словам, "эвакуировали" мужа Тимановской значительно раньше скандал на Играх. Занимались этим, как отметил блогер, также западные кураторы. Воссоединение супругов произойдет в Польше, куда оба они направятся в ближайшем будущем.