Sohu: успехи российских спортсменов на Олимпиаде в Токио вызвали раздражение на Западе

Намерение Запада надавить на российских спортсменов в ходе Олимпиады в Токио путем запрета государственного гимна и флага с треском провалилось. Атлеты завоевали большое число медалей, чем вызвали раздражение у недоброжелателей. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

«Несмотря на это, российские олимпийские спортсмены по-прежнему имеют блестящий послужной список и находятся на вершине общей медальной таблицы. Большое количество комментаторов и аналитиков, которые хотят видеть Россию отстающей, естественно, не в восторге от этого», — обратили внимание обозреватели.

Китайцы проанализировали реакцию британских и американских СМИ на успешное выступление россиян. Так, они обнаружили, что, к примеру, газета New York Times назвала «самонадеянным» проход спортсменов в форме «с цветами национального флага».

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

А издание USA Today привело слова американской гребчихи Меган Калмо, которая не смогла смириться с серебряной медалью сборной РФ:

«Тошно видеть, как команда, которая не должна была быть здесь, уходит с серебряной медалью».

Британское издание Daily Telegraph после хвалебных отзывов о российских волейболистах выражает недоумение, что они делают на Играх.

«Эти молодые люди решительные, конкурентоспособные и высокого уровня, одни из самых крупных и молодых игроков на олимпийском поле. Но с какой стати они явились сюда?».

instagram.com / @rusvolleyteam/ fivb

Однако в Sohu с подобными обвинениями крайне не согласны:

«И все эти обвинения звучат, хотя российские спортсмены прошли те же допинг-тесты, что и их соперники из других стран. Результаты проверок показали, что все в порядке».

Россия занимает пятое место в медальном зачете — у нее 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей.

Ранее политолог Евгений Сатановский предложил проверить на допинг олимпийскую сборную США и опубликовать результаты за все годы.